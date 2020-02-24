اللجنة العسكرية المشتركة تنهي الجولة الثانية من مباحثاتها في جينيف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت البعثة الأممية في ليبيا انتهاء الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، في جينيف، بحضور رئيس البعثة غسان سلامة.

وقد تم تخللت هذه الجولة – بحسب بيان البعثة الصادر اليوم الإثنين – إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار. وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين، مع وجود آلية مراقبة مشتركة، تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 .

وأكد البيان اتفاق الطرفان على أن يلتقيا مجدداً في الشهر القادم في جنيف، لاستئناف المباحثات، واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود، بعد عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما للتشاور.