البعثة الأممية في ليبيا تشيد بجدية مباحثات الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5

أخبار ليبيا24

أشادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالجدية والرغبة الصادقة والروح المهنية العالية التي تميزت بها مباحثات الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للوصول الى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والإستقرار إلى المناطق المدنية.

وأكدت البعثة في بيان لها اليوم الإثنين أن عمل هذه اللجنة يشكل أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، واستناداً الى قرار مجلس الأامن 2510 (2020) والذي دعا الطرفان إلى التوصل لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وأوضحت البعثة الأممية أنه خلال هذه الجولة، عملت البعثة مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن الطرفان اتقا على أن يتم عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، وعلى أن يلتقي الطرفان مجدداً في الشهر المقبل في جنيف لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود.

وجددت البعثة دعوتها لكلا الطرفين إلى الالتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية.