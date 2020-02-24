إعدام عشماوي.. نهاية إرهابي ظن أنه قادر على الإفلات من العقاب

إعدام عشماوي.. نهاية إرهابي ظن أنه قادر على الإفلات من العقاب إعدام الإرهابي هشام عشماوي هو بمثابة إنذار شديد لكل إرهابي حلل لنفسه قتل الأبرياء

أخبار ليبيا24-خاص

قبل عدة سنوات ظن الإرهابي المصري هشام عشماوي أنه سيفلت من العقاب جراء ما اقترفته يداه من جرائم إرهابية أزهقت أرواح العديدين، لكنه اليوم دفع ثمن جرائمه ولقي الجزاء العادل والمصير المحتوم، الذي ينتظر كل إرهابي.

لقد نفذت السلطات العدلية في مصر اليوم الإثنين حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، الذي استباح قبل سنوات مدينة درنة الليبية لتكون منصة لممارسة أعماله الإرهابية ووكرا يحتمي داخلها بعدما اقترف جرائم إرهابية في بلاده.

سنوات مضت و “عشماوي” يظن أنه قد استطاع الإفلات من العقاب، لكن أحلامه وظنونه تحولت إلى سراب؛ إذ استطاع الجيش الوطني الليبي في الثامن من أكتوبر 2018 إلقاء القبض عليه بعدما فشل في تفجير نفسه بحزامه الناسف، داخل وكره في أحد أحياء مدينة درنة القديمة.

ولأن الدول قد اتفقت فيما بينها على مكافحة الإرهاب والأعمال الإرهابية؛ فقد سلّم الجيش الوطني الليبي، الإرهابي هشام عشماوي إلى بلاده مصر، ليدفع ثمن جرائمه التي اقترفها في حق أهلها.

وبعد تسلمها له قامت السلطات المصرية بمحاكمته لإدانته في قضيتي “الفرافرة” و”أنصار بيت المقدس الثالثة”، حيث أصدر القضاء المصري حكم الإعدام في حقه، وهو الآن قد دفع ثمن إرهابه الذي يستحق بعدما وقف أمام منصات العدالة.

وقد جرى تنفيذ حكم الإعدام داخل سجن استئناف القاهرة، وذلك بحضور عدد من قيادات مصلحة السجون وأحد أعضاء النيابة العامة وطبيب شرعي وعضو من دار الإفتاء.

إن إعدام، الإرهابي هشام عشماوي، هو بمثابة إنذار شديد لكل إرهابي حلل لنفسه قتل الأبرياء وتدمير الممتلكات وانتهاك الحرمات، ظنًا أنه سيفلت من العقاب.

لقد سعى الإرهابيين خلال السنوات الماضية لبسط سيطرتهم على عدة دول على وجه الخصوص ليبيا، مستغلين حالة الانفلات الأمني الذي ظرب البلاد.

ولأنهم، في وقت ما، لم يجدوا من يحاربهم؛ فقد ظنوا أن ليبيا ستكون ملاذًا آمنًا يلتجئون إليها بعدما فروا إليها خشية من العقاب في بلدانهم، ووكرًا لهم لتنفيذ أفعالهم الإرهابية، لكن ذلك كان بمثابة الحلم الذي سرعان ما تلاشى أمام صمود الليبيين، الذين أيقنوا أن وجود الإرهابيين بينهم هو بمثابة الأمراض الخبيثة التي يجب القضاء عليها نهائيًا.

وفي ظل ذلك؛ قرر الليبيين حمل السلاح ضدهم لمحاربتهم واجتثاثهم وقتل جذورهم، حيث استطاعوا على مدار السنوات الماضية من قتل واعتقال العديد منهم وتقديمهم للمحاكمة للقاء جزاء أعمالهم الإجرامية التي ارتكبوها.

لقد دفع الليبيين الغالي والنفيس للقضاء على الإرهاب لكي تبقى بلادهم آمنة مستقرة ذات حضارة ونماء؛ وبالتالي فالإرهابيين مهما حاولوا؛ سيكون مصيرهم هو الهلاك جراء ما ارتكبوا من عدوان وتدمير وقتل وتهجير، وإن الحرب ضدهم لن تتوقف حتى تتطهر الأرض منهم.