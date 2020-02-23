وصول دعم عسكري ولوجستي لقوات الجيش لتحرير الزاوية وغريان وزوارة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد عضو مكتب الإعلام في غرفة عمليات إجدابيا التابعة لقوات الجيش الوطني، عقيلة الصابر، أن أرتالا وعتادا ورجالا هبوا من جميع المدن الليبية شرقًا غربًا جنوبًا للسيطرة على مدن الزاوية وغريان وزوارة وتخليصها من سطوة المليشيات التابعة لحكومة الوفاق .

الصابر قال ، في تدوينة عبر صفحته على فيسبوك، إن القوات ترابط حاليا بالقرب من هذه المدن، وفي انتظار الأومر فقط من القائد العام المشير خليفة حفتر؛ للانطلاق من أجل تحرير المدن الثلاث من عبث الإخوان والميليشات ولن يستطيع أحد أن يتوقف أمامهم، بحسب تأكيده.

وطالب أهالي المدن الثلاث بسحب أبنائهم سريعًا، وأن يتجنبوا خراب مدنهم، حتى لا يندموا يوم لا ينفع فيه الندم، وفقا لقوله، مخاطبا إياهم: “كفاكم غطرسة وعنطزة زايده، لا تنفعكم تركيا ولا قطر”.

ونقل الصابر ما قاله آمر محور عين زارة، اللواء فوزي المنصوري، بأن اللمسات الأخيرة وضعت بخصوص عدد من المدن الليبية التي تحت سيطرة الإرهابيين، مضيفا: “قريبًا جدا الانطلاق، ونسال الله لهم النصر والثبات والتمكين، وأن يحفظهم بحفظه التام”.