نعرفك قبل أن تكون وزيرًا .. أحد عناصر “النواصي” مهاجمًا باشاغا: السوريون المتواجدون بطرابلس “دواعش”

نعرفك قبل أن تكون وزيرًا .. أحد عناصر “النواصي” مهاجمًا باشاغا: السوريون المتواجدون بطرابلس “دواعش” الرملي : لماذا لم يصف باشاغا النواصي بالميليشيات قبل الهدنة ؟

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شن أحد عناصر ميليشيا النواصي، ويدعى علي الرملي، هجومًا حادًا على وزير الداخلية بحكومة الوفاق ، فتحي باشاغا، بسب وصف الأخير لـ”النواصي” بالميليشيات.

الرملي قال في تسجيل مرئي له، نشره عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : “لماذا لم يصف فتحي باشاغا النواصي بالميليشيات قبل الهدنة، فنحن نعرفه قبل أن يكون وزير داخلية، كان يتغذى بمقر النواصي”.

وأكمل موجهًا حديثه لـباشاغا: “تكلمت في هذا التوقيت لأنك عابي على السوريين الذين جاءوا ليقاتلوا، وبالتالي لم تصبح لنا فائدة، فهؤلاء السوريين دواعش”.

وقال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، خلال مؤتمر صحفي في طرابلس، اليوم الأحد : “أنصح الشباب في ميليشيات النواصي ألا يقبضوا على أحد لأن هذا ليس من اختصاصهم، هذا اختصاص الداخلية، والباب مفتوح أمام من يريد الانضمام للداخلية ومن يرفض سيحاسب أمام القانون”.