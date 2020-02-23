مسؤول بشركة البريقة: وصول إسطوانات غاز بلاستيكية آمنة

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

قال رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط “خيرالله صالح العبيدي” وصلت ميناء بنغازي عدد 180 إسطوانة غاز بلاستيكية حديثة وآمنة وبها كل المواصفات الفنية المطلوبة وهي عينة دعائية لهذا المنتج الجديد.

وأضاف العبيدي لـ”أخبار ليبيا24″ :”الإسطوانة الجديدة ليس بها معدن وخفيفة جداً، وتنفجر عند ضغط 145 بار وليست كالإسطوانات الحديدية الحالية التي تنفجر عند ضغط 80 بار وهي أقوي من الإسطوانة الحديدية وهي متداولة في أكثر من 70 دولة في العالم”.

وأوضح رئيس لجنة الإدارة لشركة البريقة لتسويق النفط :”سنقوم بعرض الإسطوانة الجديد بمدينة بنغازي الأسبوع القادم ونبين للمواطنين والمختصين مزايا هذه الإسطوانة”.

وأكد العبيدي أن الإسطوانة الجديدة شديدة المتانة وتتحمل ضغط عالي كذلك درجات الحرارة العالية وموافق عليها حسب الاختبارات الفنية القياسية ISO 11119-3.