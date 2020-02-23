مرحبة ببناء قواعد أمريكية .. ميليشيا الصمود: الاستعانة بالكفار لمحاربة الملحدين جائز شرعًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

علقت ميليشيا الصمود، التي يقودها صلاح بادي، المدرج على قائمة العقوبات الدولية والأمريكية، على تصريحات وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، بشأن بناء قاعدة أمريكية في ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لميليشيا الصمود، في بيان له، أنه بالنسبة لموضوع تصريح وزير الداخلية في بناء قاعدة أمريكية، شرعًا.. الاستعانة بالكفار لمحاربة الملحدين جائز شرعًا”.

وتابعت: “عسكريًا.. لا يفل الحديد إلا الحديد، وسياسيًا.. مثل هذا التصريح فقط من دون حتى تنفيذها سيحبط مخططات دول الشر من مصر والإمارات والسعودية بل وحتى فرنسا وغيرها من الطامعين في ثروات ليبيا، وسيجعلهم ويعيدون التفكير في تدخلهم في ليبيا وما الذي سيحدث لهم لو تخدل العام سام، وبل وسيقلصون نفوذهم خوفًا من الاصطدام معها”.

وأردفت: “أمنيًا.. سيوقف مثل هذا القرار الاستخبارات الأجنبية المزروعة في ليبيا والتي تسعى منذ سنوات في زعزعة أمن ليبيا وقد نجحت مع الأسف ولكن بمثل هذا القرار ستتحطم آمالهم”.

واختتمت ميليشيا الصمود: “بالنسبة للقرامطة المتواجدون على الأرض فنحن قادرون على طحنهم وإبادتهم عن بكرة أبيهم، وحفظ الله وزير الداخلية المفوض فتحى باشاغا، حسب البيان ”.