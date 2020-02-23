مدير منفذ إمساعد: انتظرنا تحسين المعاملة من الجانب المصري فكان ردنا المعاملة بالمثل

أخبار ليبيا24- خاص

قال مدير منفذ إمساعد البري عقيد عبدالباسط العريبي أضطرينا بعد سوء المعاملة لإصدار قرار بفرض دفع رسوم على سكان مطروح والسلوم.



وأضاف العريبي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ من الآن على كل مواطن مصري يريد الدخول إلى ليبيا عبر منفذ أمساعد أن يدفع 87 دينار ليبي.

وتابع مدير منفذ إمساعد البري :”هذا إيراد شرعي وقانوني للبلاد ومعمول به في كل دول العالم، فلم نر تعاونا من السلطات المصرية بل زادت الأمور تعقيداً”.