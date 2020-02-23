مدير منفذ إمساعد: انتظرنا تحسين المعاملة من الجانب المصري فكان ردنا المعاملة بالمثل
أخبار ليبيا24- خاص
قال مدير منفذ إمساعد البري عقيد عبدالباسط العريبي أضطرينا بعد سوء المعاملة لإصدار قرار بفرض دفع رسوم على سكان مطروح والسلوم.
وأضاف العريبي في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ من الآن على كل مواطن مصري يريد الدخول إلى ليبيا عبر منفذ أمساعد أن يدفع 87 دينار ليبي.
وتابع مدير منفذ إمساعد البري :”هذا إيراد شرعي وقانوني للبلاد ومعمول به في كل دول العالم، فلم نر تعاونا من السلطات المصرية بل زادت الأمور تعقيداً”.
وأوضح العريبي أن السلطات المصرية طلبت مقابل دخول 25 طبيب مصري تربطهم عقود من الجامعات والمستشفيات الليبية مقابل دخولهم إلى ليبيا 10 الآف جنيه مصري.
وقال مدير لمنفذ :”عندما أصدرنا قرارنا السابق بفرض رسوم على المواطنين المصريين القادمين من مصر عبر منفذ أمساعد البري واستثنينا سكان مناطق مطروح والسلوم لأسباب العلاقات الاجتماعية التي تربطهم مع سكان المنطقة الشرقية في ليبيا اعتقدنا أن الجانب المصري سوف يعفي سكان إمساعد وطبرق من دفع رسوم الدخول إلى مصر والتي تقدر بـ 350 جنيه مصري عن كل فرد ليبي كبير أو صغير من الجنسين إلا أن الأمر لم يحصل”.
وأشار العريبي إلى أن المنفذ حالياً أفضل حالاً وليس به أي مشاكل وكل يوم أفضل من سابقه، موضحًا أن العمل متواصل في كل الأوقات وكل الجهات الأمنية متعاونة معنا.