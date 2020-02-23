مجلس النواب يرسل قائمة وفده المشارك بحوار جنيف إلى البعثة الأممية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن مجلس النواب الليبي، اليوم الأحد، عن إرسال أسماء قائمة وفده الذي سيشارك في مباحثات الحوار السياسي الذي سيعقد في جنيف خلال الشهر الجاري، إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار بالمجلس أحميد حومه‘ إن رئاسة المجلس أصدرت قرارها بشأن لجنة الحوار الممثلة له في الحوار المزمع عقده بجنيف برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا والتي تضم ممثلين عن الدوائر الانتخابية الثلاثة عشر لكل أنحاء ليبيا.

وأكد حومه، أن رئاسة مجلس النواب أحالت للبعثة الأممية قائمة لجنة الحوار الممثلة للمجلس في الحوار السياسي بجنيف، وفقاً لما أقره البرلمان في جلساته الأخيرة بشأن المشاركة في حوار جنيف.

وأشار حومه، إلى أن المجلس أكد للبعثة الأممية بشكل رسمي بأن أي مشاركة للبرلمان الممثل لإرادة الشعب الليبي تكون من خلال ما أقره في جلساته وفقاً للثوابت الوطنية ووفقاً لقراره رقم (17) لسنة 2020، بشأن ثوابت مجلس النواب الليبي دون أي تغيير.

وقد أعلن مجلس النواب، عن أسماء أعضاء اللجنة التي ستمثله في اجتماعات المسار السياسي للحوار الليبي المقرر أن تبدأ في 26 فبراير الجاري في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إضافة إلى لجنة الدعم السياسي، وممثلي المرأة، وفق قرار الرئاسة المنشور عبر موقع المجلس.

ووفق لقرار المجلس فإن اللجنة تضم كلا من أحميد حومه رئيسا وعضوية كل من النواب بدر النحيب، ومحمد موسى دومة، ومصباح دومة أوحيدة، وعادل مولود محفوظ، وعلي محمد كشير، وحمد محمد البنداق، وعلي صالح الزرقاء، وبشير علي الأحمر، وعبدالمطلب إدريس ثابت، ويوسف عبدالسلام الفرجاني، واحفيظه خليفة اشنينة، وعزالدين عبدالسلام قويرب.

إضافة إلى ذلك، شكل مجلس النواب بموجب القرار لجنة الدعم السياسي تضم النواب علي عمر التكبالي، والهادي علي الصغير، وإدريس عمران عبدالهادي، وعبدالسلام شوهي اللوهي، بحسب نص القرار.

كما نصت المادة الثانية من قرار مجلس النواب بالخصوص رقم (17) لسنة 2020 على أن تمثل المرأة في لجنة الحوار السياسي من خلال النائبتين صباح جمعة الحاج وسلطنة مسعود المسماري.

وطالبت المادة الرابعة من القرار اللجنة المشكلة بالتقيد بالثوابت التي أقرها مجلس النواب في القرار وعلى عدم اتخاذ أي قرار أو موقف أو التوقيع على أي وثيقة أواتفاق إلا بعد الرجوع لمجلس النواب.