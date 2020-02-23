صيانة قسم العناية بمستشفى بني وليد بنسبة خمسين في المئة

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وصلت نسبة الصيانة في قسم العناية الفائقة بمستشفى بني وليد العام إلى نحو 50 في المئة بعد بدأ العمل على تنفيذها في منتصف شهر يناير من العام الجاري.

وشملت الصيانة كل الأجزاء داخل القسم من الأرضيات الطبية العازلة للبكتريا والأسقف المعلقة والتكيف المركزي وحسب مواصفات ممتازة.

وأكد المدير التنفيذي للشركة المنفذة أن التسليم والاستلام سيكون في مطلع شهر مايو القادم، مشيرًا إلى أنه قد تم استحداث حجرتي عمليات مؤقتة داخل العناية، وذلك استعدادًا لدخول حجرة العمليات بالمستشفي للصيانة.

من جانبه أفاد مدير عام مستشفي بني وليد العام، محمد المبروك عبدالله، أن هناك نقلة سيشهدها مستشفى بني وليد العام ضمن خطة العام 2020، حيث سيكون هناك تحسن ملحوظ في الخدمات داخل المستشفى.