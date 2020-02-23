صحفية أمريكية: تركيا أوقفت رواتب عناصر فيلق المجد لرفضهم السفر والقتال في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت الصحفية الأمريكية المتخصصة في تغطية الأزمات الإنسانية والصراعات، ليندسي سنيل، أن تركيا أوقف مرتبات عناصر فيلق المجد بسوريا بسبب رفضهم القتال في ليبيا.

سنيل قال، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “أوقفت تركيا مدفوعات الرواتب لفيلق المجد لأن القيادة رفضت إرسال رجالها إلى ليبيا”.

وكانت سنيل كشفت قبل أيام أن الإرهابيين يحيي طاهر فرغلي وأسامة السيد قاسم وحوالي 200 آخرين من جبهة النصرة السورية موجودون بالفعل في ليبيا.

وقالت سنيل التي أجرت تحقيقات صحفية حول الصراع السوري، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن القياديين الإرهابيين يحيي طاهر فرغلي وأسامة السيد قاسم موجودان بالفعل في ليبيا مع 200 من مقاتلي جبهة أحرام الشام- النصرة سابقا، وجميعهم من العرب ومعظمهم من السوريين، مع بعض المصريين والمغاربة.

واعترف الرئيس التركي رجب أردوغان، بوجود قوات عسكرية تركية في ليبيا تقاتل بجانب قوات حكومة الوفاق غير الشرعية في حربها ضد قوات الجيش الوطني التي تسعى لتحرير طرابلس من المليشيات المسيطرة عليها.