بوغدانوف: روسيا لا تخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أن روسيا لا تخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا في موسكو.

وقال بوغدانوف، بحسب ما نشرت وزارة الخارجية الرسمية: “نحن لا نخطط لعقد مؤتمر جديد حول ليبيا على غرار ما تم فعله في مختلف العواصم، لذلك نرى أن التقدم في التسوية الليبية لا يعتمد على عدد المؤتمرات الدولية فيما يخص هذا الموضوع، بل على جودة تنفيذ القرارات المتخذة خلالها”.

وأضاف بوغدانوف: “لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهتز بسبب النزاعات الحادة والتناقضات الخطيرة، والتي تنجم إلى حد كبير عن تصرفات المتدخلين الخارجيين”.

وأكمل حديثه قائلاً: “لن أتذكر أحداث الربيع العربي وتفكيك الدولة الليبية ، ومحاولات إجراء تجارب جيوسياسية في دول أخرى، بما فيها سوريا” منوها أن “روسيا كانت دائما تتعامل بحزم وتعلن رفضها هذه الأعمال التي تتعارض مع قواعد ومبادئ القانون الدولي”.

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، على أن أساس السياسة الخارجية الروسية هو الدعم الدائم لاستقلال دول الشرق الأوسط وسيادتها وسلامة أراضيها، وعدم قبول التدخل في شؤونها الداخلية.

وأشار إلى أنه “في الصيف الماضي، وسط تفاقم الوضع في الخليج الفارسي، قمنا بتقديم النسخة الجديدة لدور روسيا كوثيقة رسمية من وثائق الأمم المتحدة، والتي تتضمن هدف المبادرة الروسية في إحراز تقدم تدريجي نحو إلغاء حالات الصراع، وتطوير تدابير الثقة والسيطرة، وفي نهاية المطاف، تشكيل آلية متكاملة للأمن الجماعي والتعاون في هذه المنطقة دون الإقليمية.