بعد حديثه عن القواعد الأمريكية .. باشاغا: قد يستخدم شركاؤنا مواقع عمليات مؤقتة لتسهيل دعمهم لنا باشاغا: رحلات الشحن الأجنبية قامت بجلب أكثر من 6200 طن من الأسلحة لدعم حفتر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق، أنه منذ توقيع وقف إطلاق النار في الثاني عشر من يناير الماضي، قامت رحلات الشحن الأجنبية بجلب أكثر من 6200 طن من الأسلحة إلى المشير خليفة حفتر بشكل غير قانوني.

باشاغا تابع في سلسلسة تدوينات له، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه يتحتم على حكومة الوفاق، أن تتخذ إجراءات مسؤولة لإنهاء التصعيد المتهور لهذا الصراع والاستهداف المستمر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، مُستدركًا : “سوف نأخذ بعين الاعتبار كل الخيارات لتعزيز التعاون العسكري مع حلفائنا”.

وأكمل “خلال فترة الحرب والدفاع عن النفس قد يستخدم شركاؤنا العسكريون الرسميون مواقع عمليات مؤقتة لتسهيل دعمهم لنا، وتلتزم حكومة الوفاق الوطني بإجراء اتفاقيات عسكرية بشفافية ووفقًا للقانون الدولي وبشكل يضمن الاحترام الكامل للسيادة الليبية”.

ودعا وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقامة قاعدة عسكرية في ليبيا، مؤكدًا أن حكومة الوفاق اقترحت استضافة قاعدة بعد أن وضع وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير، خططًا لتقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة وإعادة تركيز عمليات النشر عالميًا على مواجهة روسيا والصين.