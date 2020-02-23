انفوغرافيك.. ماذا تعرف عن “أبو عمر الأنصاري” أحد مؤسسي داعش في سوريا؟

انفوغرافيك.. ماذا تعرف عن “أبو عمر الأنصاري” أحد مؤسسي داعش في سوريا؟ إرهابي خطير مستهدف للتعاقد معه للقتال كمرتزق في ليبيا.. تعرف عليه

أخبار ليبيا24

كشف الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني، اللواء أحمد المسماري، قبل عدة أيام عن قوائم لإرهابيين خطيرين تعتزم تركيا إرسالهم إلى ليبيا للقتال كمرتزقة إلى جانب حكومة الوفاق.

ومن بين الأسماء، التي عرضها المسماري، الإرهابي “أبو عمر الأنصاري” الذي يعد أحد مؤسسي تنظيم داعش الإرهابي في سوريا؛ فمن هو؟

-هو الإرهابي ماجد الخالد.. شهرته “أبو عمر الأنصاري”

-من مواليد مدينة حمص بسوريا عام 1983.

-أسس مليشيا “لواء الحق” في ريف حماة خلال عامي 2011 – 2012.

-بايع تنظيم “داعش” مع كامل أفراد ملشياته في 2014

-شارك مع “داعش” في معارك ريف دمشق والسويداء ضد الجيش السوري.

-هرب إلى منطقة “رأس العين” في 2017 بعد هزيمة “داعش” على يد الجيش السوري.

-تولى إمارة إحدى المليشيات المدعومة من المخابرات التركية في “رأس العين”.

-إرهابي خطير ومطلوب لدى جهات أمنية بعدة دول.

-مستهدف للتعاقد معه كمرتزق لأردوغان في ليبيا.