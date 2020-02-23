المسماري: وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة

المسماري: وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة

أخبار ليبيا24

كشف الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء أحمد المسماري اليوم الأحد أن أسلحة ومعدات عسكرية وصلت ميناء مصراتةعن طريق تركيا.

وأضاف المسماري أن وحدات الاستطلاع والاستخبارات أكدت وصول أسلحة ومعدات عسكرية من تركيا عن طريق ميناء مصراتة البحري لدعم القدرات القتالية للتنظيمات الإرهابية والعصابات المسلحة في المنطقة الغربية.

وأشار الناطق الرسمي إلى أن هذا الدعم يأتي بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد اختراق للهدنة المعلنة في المنطقة، مؤكدًا أن القوات المسلحة لم ترد حتى الساعة وهي تتابع وتقيم في الموقف والتطورات على مدار الساعة.

وكانت طائرات سلاح الجو شنت الفترة الماضية غارات مكثفة على ميناء مصراتة عقب تأكيد معلومات عن وصول أسلحة ومعدات عسكرية مختلفة قادمة من تركيا لدعم قوات الوفاق.