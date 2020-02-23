الشاطر: كلمة باشاغا اليوم ربما تمهيد لاستقالته من وزارة الداخلية

الشاطر: كلمة باشاغا اليوم ربما تمهيد لاستقالته من وزارة الداخلية الشاطر: كلمة باشاغا خلقت جلبة وتشويشا في وقت غير مناسب

أخبار ليبيا24

رجّح عضو مجلس الدولة عبدالرحمن الأطرش أن تكون الكلمة التي ألقاها وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا بشأن المليشيات المسلحة في العاصمة تمهيد لاستقالته.

وقال الشاطر على تويتر، “وزير الداخلية تحدث في مؤتمر ليس بالصحفي لأنه لم يتلق أسئلة ليجيب عليها. ألقى كلمة عبارة عن شكوى لما تتعرض له وزارته من مشاكل ومناكفات”.

وأضاف، “مسائل إدارية وفنية من صميم اختصاصه وإعلام الرأي العام بها خلق جلبة وتشويشا في وقت غير مناسب، إلا إذا كان يمهد لاستقالته”.

واتهم باشاغا اليوم الأحد المجموعات المسلحة التابعة لوزارة الداخلية في العاصمة باستغلال الوضع الحالي في العاصمة بالاعتداء على مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن جهاز المخابرات العامة تعرض للاختراق من قبل ميليشيا، بدأت أيضًا بالتآمر على الشرطة ومكتب النائب العام.

وهدد باشاغا، بأن وزارة الداخلية لن تتساهل مع أي قوة تعتدي عليها وتخطف المواطنين. وقال، “هي بمثابة ميليشيا ونحن لن نتساهل في التعامل مع الميليشيات التي تستغل الأجهزة الأمنية”.

وتابع يقول، “”أنصح الشباب في ميليشيات النواصي ألا يقبضوا على أحد لأن هذا ليس من اختصاصهم، هذا اختصاص الداخلية”.