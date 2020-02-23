الثابت: عملية نوعية ناجحة في منطقة الهضبة جنوب طرابلس 23 فبراير، 2020 , 1:38 م 143 مشاركة أخبار ليبيا24ـقال رئيس مركز الإعلام لرئاسة أركان البحرية التابعة للقيادة العامة علي الثابت اليوم الأحد، إن عملية نوعية ناجحة نفذتها قوات النخبة في منطقة الهضبة جنوب طرابلس.وأوضح الثابت، أن العملية أسفرت عن مقتل عدد من عناصر قوات الوفاق بينهم المرتزقة السوريين وتدمير مراصدهم بالكامل وغنم آليتين، إحداها تحمل سلاح نوع 23 والأخرى مصفحة وبعض الأسلحة الخفيفة.وتشهد العاصمة الليبية طرابلس معارك شرسة منذ أبريل من العام الماضي عقب إطلاق القائد العام للقوات المسلحة عملية طوفان الكرامة لتخليص العاصمة من المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية. #الهضبةأركان_البحريةطرابلسعملية_نوعيةقوات_الوفاق 143 مشاركة