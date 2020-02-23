البدء في الإجراءات الرادعة بحق المتورطين في قضايا ”الرشوة'” في منفذ إمساعد

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أخبار ليبيا24

كشف مكتب الإعلام في مديرية أمن منفذ أمساعد البري أمس السبت أنه تم البدء في الإجراءات الرادعة بحق كل من يثبت تورطه في قضايا ”الرشوة”.

وأوضح المكتب عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك” أن البدء في تطبيق هذه الإجراءات من شأنه الحد من ظاهرة الرشوة في بوابات السيطرة بالمنفذ.

ولفت مكتب الإعلام إلى أنه تم إصدار تعليمات لقادة الأجهزة الأمنية والبوابات برفع الغطاء الأمني عن أي منتسب من أجهزة الأمن يثبت تورطه في قضايا خارجة على القانون.

 

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