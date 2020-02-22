منتقدًا شروط حفتر لوقف النار.. الشاطر: من يتوقع نجاح مفاوضات بهذا المنطق فهو أعمى البصر والبصيرة

منتقدًا شروط حفتر لوقف النار.. الشاطر: من يتوقع نجاح مفاوضات بهذا المنطق فهو أعمى البصر والبصيرة حفتر :السراج علق المشاركة في مفاوضات جنيف لأنه لم يتلقى الأوامر من أنقرة والدوحة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، شروط القائد العام لقوات الجيش المشير خليفة حفتر، لتثبيت وقف النار، ومنها انسحاب المرتزقة ووقف تسليح الميليشيات في طرابلس.

الشاطر سخر ، في تغريدة له، من شروط حفتر، قائلا: “مطالب حفتر المعلنة من اجتماع 5+5، أن نسلمه المعسكرات والأسلحة ولا نستعين أو نتحالف مع تركيا، أما مليشياته من 6 جنسيات فهي الجيش الذي يحقق مدنية الدولة”، حسب وصفه .

وأضاف: “من يتوقع نجاح مفاوضات بهذا المنطق فهو أعمى البصر والبصيرة ومصاب في عقله إن كان له عقل”.

وكان حفتر أكد أنه مستعد لوقف إطلاق النار في حالة تلبية شروط معينة، من ضمنها انسحاب القوات التركية والمرتزقة.

واعتبر حفتر في حديث لوكالة الإعلام الروسية، أمس الجمعة، أن حكومة الوفاق علقت المشاركة في مفاوضات جنيف لأن السراج يتلقى الأوامر من أنقرة والدوحة.

كما اعتبر أن حكومة الوفاق لا تملك قرارها، بل مرتهنة داخليا للمليشيات والمجموعات الإرهابية وخارجيا لتركيا وقطر، مشدداً على أن السراج لا يملك من أمره شيئًا، مستدلا بتصريحات أردوغان التي أكد فيها على ضرورة انسحاب الوفاق من محادثات جنيف.

وأكد أن الصبر بدأ بالنفاذ لعدم التزام حكومة الوفاق بوقف الهدنة وخرقها باستمرار من قبل العصابات المسلحة .