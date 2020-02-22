خسارة أساريا في البطولة العربية لكرة الطائرة

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أخبار ليبيا24- خاص

فقد فريق أساريا الخميس أولى مبارياته في البطولة الأفريقيه لكرة الطائرة حين خسر أمام فريق الأهلي المصري بثلاثة أشواط دون رد، جاءت نتائج الأشواط تباعا 25/15 و 25/16 و 25/16.

وينافس أساريا ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، الأهلي المصري والسيب العمانى وخيبل اليمني.

وتستضيف مصر البطولة بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة والمقاولون العرب، حيث انطلقت البطولة الأربعاء الماضي بمشاركة فريقى الهلال وأساريا من ليبيا فى مجموعتين مختلفتين.

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