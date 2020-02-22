خسارة أساريا في البطولة العربية لكرة الطائرة

أخبار ليبيا24- خاص

فقد فريق أساريا الخميس أولى مبارياته في البطولة الأفريقيه لكرة الطائرة حين خسر أمام فريق الأهلي المصري بثلاثة أشواط دون رد، جاءت نتائج الأشواط تباعا 25/15 و 25/16 و 25/16.

وينافس أساريا ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، الأهلي المصري والسيب العمانى وخيبل اليمني.