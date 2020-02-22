بلجيكا ترحب بالمهمة الأوروبية في المتوسط لمنع تصدير السلاح إلى ليبيا مندوب بلجيكا : المهمة الأوروبية في المتوسط تشمل مراقبة السفن والمراكب لتطبيق حظر السلاح بالقوة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رحب مندوب بلجيكا لدى مجلس الأمن، مارك بيكستين، بإعلان الاتحاد الأوروبي بدء مهمة جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة إلي ليبيا.

بيكستين أضاف – الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس الشهر الجاري في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك – نقلتها بي بي سي عربي، أن المهمة الأوروبية تشمل سفن ومراكب لتطبيق حظر السلاح بالقوة، مما يجعلها فعالة في منع إرسال أسلحة إلي ليبيا.

وأعلن الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، الإثنين الماضي، إن المهمة الأوروبية التي وافق الاتحاد الأوروبي عليها اليوم لمراقبة تنفيذ قرار حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا قد تبدأ عملها في آخر مارس المقبل، إذا ما توافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على التفاصيل خلال اجتماعهم القادم.

وأضاف بوريل خلال مؤتمر صحفي، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، : “اذا تمكنا من التوافق على تفاصيل المهمة في الاجتماع الأوروبي القادم لوزراء الخارجية، آمل أنه بنهاية مارس تكون العملية بدأت”.

وتابع بوريل: “هذه المهمة تشمل إرسال سفن وقطع حربية تابعة للناتو لمراقبة السفن التي ربما تحمل أسلحة إلى ليبيا، وسيتم إيقاف هذه السفن، لكن قواعد الاشتباك معها ستحددها لاحقًا اللجان العسكرية”.

واجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، لمناقشة إمكانية مراقبة حظر الأسلحة على ليبيا باستخدام مهمة بحرية ثابتة، التي كان قد تم تعليقها بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.

وكان مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، تبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطالب القرار الذي صاغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه أمس الأربعاء، جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.