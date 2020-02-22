بتعيين القريو قنصلا في تونس..اخليل يؤكد استمرار سيطرة المليشيات على “السراج”

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منذ سقوط نظام القذافي باتت العاصمة طرابلس تحت سيطرة المليشيات المسلحة التي تمكنت من فرض سطوتها على كافة مقدرات البلاد وعلى مؤسساتها وحولت العاصمة إلى مستنقع فساد ووكر للجريمة بكافة أنواعها وأشكالها.

تقاسمت المليشيات مناطق ومقار في العاصمة طرابلس واتخذت منها مناطق نفوذ لها تنتهي صلاحية كل مليشيا وتشكيل مسلح عند مناطق سيطرة ونفوذ المليشيا الأخرى.

استفادت هذه المليشيات التي وصفها وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا بـ “المافيا” من ميزانيات الوزارات والاعتمادات الوهمية والإتاوات مقابل الحماية ما جعل قادة وعناصر هذه المليشيات يدخلون قائمة الأغنياء ومن أصحاب المشاريع الكبرى.

ورغم محاولات حكومة الوفاق إنكار ورفض أنها حكومة المليشيات إلا أن الواقع كان يثبت عكس ادعاءات الوفاق وإعلامها وما تصريحات باشاغا إلا ترجمة للواقع الذي تعيشه طرابلس من سيطرة هذه المليشيات التي قال إنها “مافيا” تسيطر على ميزانيات الوزارات بما فيها وزارة الداخلية.

وأضاف وزير الداخلية أن بعض الدول تخلت على حكومة الوفاق لأنها تعتبر حكومتنا فشلت في كبح جماح هذه المجموعات المسلحة والمجرمون الذين يمتشقون السلاح الذيت يتدخلون في أمور الدولة.

وفي استمرار لسيطرة هذه المليشيات على حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج يكشف آمر سلاح المدفعية في قوات مصراتة التابعة لحكومة الوفاق عقيد فرج اخليل أن السراج لا زال تحت سيطرة المليشيات في العاصمة طرابلس.

وقال اخليل :”إن السراج مازال يئن تحت سيطرة المليشيات القديمة التي حكمته عامين، للأسف وهذه حقيقه لابد على الجميع أن يدركها من تصرفاته وأفعاله”.

وأضاف آمر سلاح المدفعية :”أعطيكم آخر قرار لرئيس حكومة الوفاق بتعين المدعو فاضل القريو قنصلًا لليبيا في تونس خلفا للمليشياوي محمد بن شعبان الشهير بـ”المرداس“، و فاضل عمه عاطف القريو “صبي” آمر مليشيا “ثوار طرابلس” هيثم التاجوري والناطق الرسمي باسم مليشياتهم”.

وتابع اخليل :”نرجع للطفل فاضل القريو كان يعمل في المطار قبل دخول حكومة الوفاق إلى طرابلس ثم بقدرة قادر أصبح يعمل في السفارة الإماراتية وعمل فترة سائقًا للسراج وهو شخص لا يستطيع كتابة اسمه بشكل جيد”.

وذكر آمر سلاح المدفعية أن والد القريو كان يعمل في شركة الراحله وتم سجنه عام 2014 لتهريب البنزين لجيش القبائل وقتها والكرامة من الموجودين إلى غاية الآن بنفس المناطق.

وواصل الخليل :”عاطف القريو مشهور في عين زارة “خانب” سارق لأرزاق الناس ويسجنهم مقابل الأموال وتمكن من جمع الأموال من الاعتمادات هو و”الصبي” الآخر محمد النعمي آمر سجن عين زارة و”صبي” هيثم التاجوري مليشيات.

وأكد آمر سلاح المدفيعة بالقول :”أن القريو والنعمي مطلوبين لدى مليشيا “قوة الردع الخاصة” والإثنين لديهم أملاك في تركيا”.

وختم اخليل منشوره :”هل عرفتم أين يسير بنا فلسطيني الأصل فايز السراج المغلوب على أمره ومازال رهن المليشيات بينما كتائب كبيرة وتقاتل لهم الله ويستعمل في جميع النفوذ عليهم”.