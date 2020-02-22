المشري: لا نستطيع الذهاب وحضور مؤتمر جنيف حتى تتضح الرؤية

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قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لا نستطيع الذهاب وحضور مؤتمر جنيف حول ليبيا حتى تتضح الرؤية

وتابع المشري بالقول بحسب وسائل إعلام “أنه يجب أن نعرف من سيشارك في الحوار والآليات المزمع مناقشتها في المؤتمر”.

وتابع رئيس المجلس الأعلى للدولة :”طلبنا من البعثة توضيحا بخصوص حوار جنيف ولم ترد على طلبنا حتى الآن”.

وأشار المشري إلى أن أموال الإمارات تدفع بسخاء لـ”المجرم حفتر” لقصف أهداف مدنية في العاصمة.

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني،أعلن الثلاثاء الماضي تعليق مشاركته في محادثات اللجنة العسكرية في جنيف، وذلك احتجاجا على قصف قوات الجيش الوطني لميناء طرابلس البحري اليوم.

وقال المجلس الرئاسي في بيان له إنه “قرر تعليق مشاركته حتى يتم اتخاذ مواقف حازمة من المعتدي وانتهاكاته”، مؤكدًا على حقه في الرد الحازم على هذه الخروقات بالشكل والتوقيت المناسبين، على حد قوله.

وأضاف المجلس، أن “القصف المبرمج والمستمر للأحياء السكنية والمطار والميناء وإغلاق موانئ النفط تدخل ضمن محاولات المعتدي لخلق أزمات للمواطنين في كافة مسارات حياتهم، بهدف إيجاد حالة من الفوضى تهز الاستقرار، بعد أن فشل عسكريا في تحقيق حلمه بالاستيلاء على السلطة”.

فيما أعلن المجلس الأعلى الاستشاري للدولة أنه لا مشاركة في مسار جنيف السياسي قبل إعلان مخرجات لجنة (5+5) العسكرية.