الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين

أخبار ليبيا 24 – سياسة

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اتصال هاتفي مساء أمس الجمعة مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الوضع في ليبيا، وأكدا أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين.

وجاء في بيان صدر عن للكرملين أمس، “تم بحث مشكلة التسوية الليبية، والتأكيد على أهمية تنفيذ قرارات مؤتمر برلين الدولي، الذي انعقد في 19 يناير الماضي”.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير، مؤتمرا دوليا حول ليبيا بمشاركة دولية رفيعة المستوى، ودعا المشاركين فيه إلى تعزيز الهدنة في ليبيا، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.