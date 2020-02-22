الخارجية الروسية: العديد من الدول تجاهلت توصيات مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا زاخاروفا : الدول والقوى السياسية تجاهلت توصيات مجلس الأمن الدولي ما زلنا نرى عواقب ذلك

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم السبت، إن العديد من الدول والقوى السياسية تجاهلت بالفعل القرارات الملزمة لهم بشأن الأزمة الليبية.

زاخاروفا أضافت ، في تغريدة نشرتها السفارة الروسية بالمملكة المتحدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر : “كذلك تجاهلت تلك الدول توصيات مجلس الأمن الدولي.. ما زلنا نرى عواقب ذلك”.

وكان مجلس الأمن الدولي، قبل أيام، تبنى قرارًا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا دون أي شروط مسبقة، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، حيث أيّد القرار 14 عضوًا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

واستضافت العاصمة الألمانية برلين، في 19 يناير 2020م الماضي، مؤتمراً حول ليبيا، بمشاركة دولية رفيعة المستوى، وذلك بعد المحادثات الليبية – الليبية، التي جرت مؤخرًا، في موسكو، بحضور ممثلين عن روسيا الاتحادية وتركيا.