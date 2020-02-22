“أبو يحيى” داعشي منشق تحول لمرتزق..تعرف عليه؟

أخبار ليبيا24- خاص

أرسلت تركيا إلى طرابلس عدد من المقاتلين الذين يتبعون الجيش السوري الحر الذي يضم عناصر من جنسيات أجنبية مختلفة للقتال في صفوف قوات الوفاق ضد القوات المسلحة.

ومن بين هؤلاء المرتزقة الذين يقاتلون لأجل المال قيادات في تنظيمات إرهابية متطرفة، تركوا قضيتهم وادعاءاتهم من نشر الإسلام وتحرير سوريا إلى القتال في ليبيا البعيدة عنهم مقابل المال هدفهم الأساسي.

تنقل إرهابيون كثر ومن عدة شخصيات بين ليبيا وسوريا للقتال ضمن التنظيمات الإرهابية المختلفة ضد الجيشين الليبي والسوري ومارسوا جرائم كثيرة في البلدين أيضًا.

ومن بين هؤلاء المرتزقة الذين شاركوا في القتال في صفوف التنظيمات الإرهابية المتطرف المنشق بلال الشواشي، فمن هو؟

هو بلال بن يوسف بن محمد الشواشي وكنيته “أبو يحيى زكريا” تونسي الجنسية فرنسي المولد.

تصنيفه “السلفية الجهادية”، وانضم إلى “جبهة النصرة” في سوريا

في 2013 خرج من تونس إلى ليبيا ثم إلى تركيا ومنها إلى مدينة الباب بسوريا

انضم لتنظيم داعش الإرهابي في 2014 قبل الانشقاق عنهم في 2016

هرب مرة أخرى إلى تركيا بعد صدور أوامر من دواعش شمال أفريقيا بالقبض عليه

معلومات وردت للجيش الليبي في 2017 بأنه سيصل إلى ليبيا كمرتزق أو العودة لتونس

مطلع 2019 قررت تونس تجميد أمواله ضمن 40 إرهابيا ينتمون لتنظيم “جند الخلافة”

يصنف على انه إرهابي خطير ومطلوب لدى عدة دول