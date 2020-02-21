مركز شرطة المدينة في طبرق يضبط تشكيل عصابي لسرقة إسطوانات الغاز

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الإعلام الأمني بمديرية أمن طبرق نقيب صفي الدين خطاب إن أعضاء مركز شرطة المدينة تمكنوا من إلقاء القبض على تشكيل عصابي يقوم بسرقة إسطوانات الغاز الطهي وبحوزتهم 125 إسطوانة.

وأضاف خطاب أن معلومات وردت بأن هناك تشكيل عصابي يقوم بسرقة إسطوانات الغاز وبعد التحري عن الأشخاص تبين بأنهم يتنقلون مابين مدينة البيضاء وبنغازي حيث تم إبلاغ قسم شرطة النجدة بنغازي وتم ضبط السارق والتشكيل العصابي وتسليمه إلى مركز شرطة المدينة طبرق.

وأوضح مدير مكتب الإعلام أن عملية القبض ترجع إلى منتسبي مركز شرطة المدينة طبرق ومنتسبي قسم شرطة النجده بنغازي بعد التعاون الأمنى من أجل الوصول إلى التشكيل العصابي خلال أيام من بلاغات المواطنين من سرقة إسطوانات الغاز من منازلهم.

يشار إلى أن وجود إسطوانات الغاز لدى الباعة على الأرصفة يعتبر من أكبر أسباب سرقة اسطوانات الغاز فقد وصل ثمن الاسطوانة إلى أكثر من 400 دينار بينما سعرها الأصلي لدى شركة البريقة بـ 50 دينار.