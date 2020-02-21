أخبار ليبيا24

لقد مارس العناصر المنتمين إلى داعش جرائم مختلفة اتّصفت بالقباحة والتّعذيب، وطالت هذه الجرائم الأفراد على اختلاف أجناسهم وجنسيّاتهم وأعمارهم؛ فالإرهاب الداعشيّ لا يعرف حدودًا.

لقد مارس الدواعش جرائمهم هذه تحت غطاء الدّين والشّريعة، إذ كان هذا التّنظيم يدّعي تقيّده بالتعاليم الدينيّة الإسلاميّة ليجد تبريرًا لأفعاله وبالتّالي لإقناع الشّباب بالانضمام إليه تحقيقًا لقناعاتهم الدينيّة والإنسانيّة.

لقد كان العناصر المنتمين لـداعش يتلّقون تدريبات عسكرية، ويتعلّمون التخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف. كما أنّ هؤلاء العناصر كانوا ينفّذون جرائمهم بدمٍ باردٍ غير مبالين بشيء.

ففي ليبيا مثلًا، لقد نفّذ العناصر المنتمين لداعش جرائم بشعة وشنيعة بحقّ الكثير من المدنيين من مختلف البلدان والجنسيّات، ومن أبرز الجرائم الّتي اقترفها داعش والّتي لا ينفكّ الإعلام عن ذكرها وتداولها هي اشتراك عدد من العناصر في واقعة ذبح 21 قبطيًّا في دولة ليبيا.

كان لـ”داعش ليبيا” خلايا إرهابيّة متعدّدة وكانت كلّها تتواصل مع بعضها ومرتبطةً ارتباطًا وثيقًا يسمح لها تنفيذ عمليّات إرهابيّة على نطاقٍ أوسع وأشمل. ومن بين هذه الخلايا، تُذكر الخلية الإرهابية في محافظة مرسى مطروح في مصر الّتي تتبع فرع تنظيم “داعش ليبيا” الإرهابي.

إنّ هذه الخليّة هي، منذ نوفمبر 2019، موضوع محاكمةٍ في محكمة جنايات القاهرة الّتي قضت بإعدام 7 متهمين في القضية، وبمعاقبة 10 آخرين بالسجن المؤبد، وبالسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين.

وحاليًّا، حجزت محكمة النقض نظر الطعن المقدم من المتهمين في هذه القضية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش مطروح”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن المشدد إلى جلسة 23 فبراير للحكم.

كما تضمّن منطوق الحكم حرمان المحكوم عليهم غيابيًا وعددهم 5 متهمين (بينهم 3 محكوم عليهم بالإعدام، واثنان محكوم عليهما بالسجن المؤبد) من التصرف في أموالهم وإدارتها، ووضع المحكوم عليهم جميعًا، عدا المحكوم عليهم بالإعدام، تحت مراقبة الشرطة لمدّة 5 سنوات عقب انتهاء مدة العقوبة.

إنّ هذه الاجراءات القضائيّة دليلٌ حيّ على أنّ داعش وعناصره لن يفلتوا بأعمالهم وجرائمهم، فالقضاء سيلاحقهم أينما اختبأوا. ومهما حاولوا الهرب، ستبقى الأعين مفتّحة للقضاء عليهم وبالتّالي محو كلّ أثر يعود لداعش في ليبيا وغيرها من البلدان المهدّدة من الإرهاب الداعشيّ.