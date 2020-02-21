بعد القضاء عليه في أكثر من مدينة.. الإرهاب خطر يداهم ليبيا من جديد عبر تركيا

أخبار ليبيا24-خاصّ

خلال نحو عقد من الزمن شهدت ليبيا بروز تنظيمات إرهابية متطرفة، نشرت الرعب ونفذت العديد من العمليات الإرهابية ضد أفراد الجيش والشرطة بل وضد كل من اعترض على إرهابها وإجرامها من المدنيين.

وبعد مسيرة طويلة من المعارك الطاحنة والكفاح والتضحيات، استطاع الليبيون القضاء على تلك التنظيمات وانتشالها من جذورها في عدة مناطق ومدن كان تسيطر عليها، غير أن هناك من لا يريد لبلادهم، ذات الموارد الغنية والموقع الجيوسياسي المتميز، الأمن والاستقرار والازدهار.

وفي وقت سابق وردت تقارير متطابقة أكدت وصول دفعات من مقاتلين سوريين من جماعات متطرفة إلى طرابلس، كانت تركيا قد أعدتها ودربتها في السنوات القليلة الماضية لتحقيق مصالحها.

وعلى ضوء تلك الحقائق؛ فقد استعرض الناطق باسم القائد العام للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، جانبًا من الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها تلك العناصر الإرهابية في طرابلس. وعرض المسماري، في مؤتمر صحفي مساء الأربعاء، صورًا لجثث قد مُثِّل بها على يد عناصر إرهابية بعد قتلها في طرابلس.

وقال المسماري، “إن إرهابيي داعش الذين أرسلتهم تركيا يُمثلون بجثث القتلى في طرابلس”، مشيرًا إلى أن الحكومة التركية، لازالت مستمرة في إرسال العناصر الإرهابية من سوريا إلى ليبيا عبر بوابتها.

وأفاد المسماري، أن العمليات التي يرتكبها الإرهابيون من داعش والقاعدة في طرابلس تتمثل في “قطع الرؤوس والحرق والتفخيخ.

وشدد المسماري، على أن الحرب في ليبيا هي ضد الإرهاب المتمثل في الأشخاص والمؤسسات، مشيرًا إلى أنه لا سلام ولا تهاون مع وجود إرهاب أو قوات أجنبية على الأراضي الليبية.

وقال المسماري، إن “تركيا مستمرة في إرسال إرهابيين خطرين إلى طرابلس وتمدهم بالسلاح والعتاد.”

وفي الوقت الذي ينتظر فيه الليبيون انتهاء الأزمة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في بلادهم، عمدت تركيا على تأجيج حدة الانقسامات، حيث ثبت للعالم أكثر من مرة أنها أرسلت المرتزقة إلى غرب ليبيا.

وسيؤدي هذا التطور الخطير إلى شيوع وانتشار الإرهاب في المنطقة والعالم، وبالتالي سيؤثر على جهود إحلال السلام والتنمية.

لقد ارتكبت التنظيمات الإرهابية في ليبيا في مناسبات عديدة منذ عام 2011 العديد من الجرائم الإنسانية؛ حيث أثبت في أكثر من مرة أنها كانت تتلقى دعمًا دوليًا يهدف إلى تحقيق أهداف ومصالح سياسة الدول الداعمة لها، هو ما يؤكد أن الإرهاب غطاء لكثير من الأهداف التي تسعى بعض الدول لتحقيقها.

إن ما نفذته كل التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها منذ عدة عقود لم يخلف إلا الدمار والقتل والشتات، لكن للأسف الشديد فإن الكثيرين ممن أيدوا وانخرطوا في تلك التنظيمات الإرهابية لا يدركون أن دولًا تستخدمها لتحقيق أهداف سياسية.

ولقد ناشد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، المنخرطين في المجموعات المسلحة بمراجعة أنفسهم والتراجع عن القتال جنبًا إلى جنب مع العناصر الإرهابية القادمة من خارج ليبيا.