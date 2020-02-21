المتطرف يوسف الحصادي الذي فر من درنة ويقتل في طرابلس..من هو؟

المتطرف يوسف الحصادي الذي فر من درنة ويقتل في طرابلس..من هو؟

أخبار ليبيا24

كثير من المتطرفين فروا من المدن التي دخلتها القوات المسلحة العربية الليبية بعد تضييق الخناق عليهم ومحاصرتهم والإطاحة بتنظيمهم والقضاء عليهم.

بعض هؤلاء الإرهابيين تم القبض عليهم وأودعوا السجون والبعض الآخر قتل فيما يظل آخرون طلقاء جزء منهم يشارك الآن في المعارك ضد القوات المسلحة في محاور طرابلس.

وشارك كل المتطرفين الذين فروا من بنغازي وإجدابيا ودرنة وصبراتة وسرت في المعارك ضد القوات المسلحة وارتكبوا جرائم بشعة في حق الليبيين وهجروا وعذبوا الكثير.

ومن بين هؤلاء المتطرفين المتطرف يوسف الحصادي الذي فر من درنة ومنها إلى طرابلس لقتل هناك فمن هو؟

هو المتطرف ( يوسف نبيل يوسف الحصادي ) مواليد 1993 ومن سكان منطقة الجبيلة في مدينة درنة

يملك سجلا من الجرائم من سرقات وتعاطي الخمور والمخدرات وحبوب الهلوسة

عرف عنه مناصرته للمتطرفين أثناء تواجده في مدينة درنة وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في المدينة

أصيب في محور الحيلة جنوب المدينة في يونيو 2018 وألقى القبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة درنة خلال العام 2018

تم تسليمه إلى جهات الاختصاص وأفرج عنه من قبل أحدهم ليختبئ في منزل بحي باب طبرق ويهرب إلى مدينة مصراتة ومنها طرابلس

قتل الأحد 16 فراير 2020 خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محاور طرابلس وتضاربت الأنباء حول مقتله حيث قيل إنه قتل نتيجة شجار مسلح

لديه شقيقه يدعى سالم نبيل الحصادي مواليد 1995 وأحد عناصر تنظيم الدولة “داعش” بعد أن أعلن البيعة له في مدينة درنة

قبض على (سالم) من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وتسليمة في مدينة البيضاء قبل أن يهرب هو أيضا باتجاة مدينة مصراتة خلال العام 2018

عرف عن المدعو ( سالم ) بتعاطيه المخدرات وحبوب الهلوسة ولديه قضية قتل الشاب قُصي الضراط خلال شجار وقع بينهم

قبض على الشقيقين في يناير 2019 من قبل قوة الردع الخاصة أثناء تواجدهم في إحدى المزارع وأفرج عنهم بعد فترة سجن