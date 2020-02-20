معربًا عن قلقه إزاء استهداف المدنيين بطرابلس.. السفير الألماني يطالب طرفي الصراع الليبي باستئناف محادثات 5+5

السفير الألماني : استئناف محادثات المسار الأمني في جنيف (5+5) هو السبيل الوحيد

12

أخبار ليبيا 24 – متابعات 

دعا السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتش، طرفي الصراع في ليبيا إلى احترام الهدنة، واستئناف محادثات (5+5) في جنيف.

أوفتش قال ، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن بلاده تشارك الاتحاد الأوروبي، قلقه، إزاء الهجمات التي تهدد المدنيين في طرابلس، مشددا على ضرورة توقفها.

واعتبر أن استئناف محادثات المسار الأمني في جنيف (5+5) هو السبيل الوحيد للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

المزيد من الأخبار

إحياء الذكرى الخامسة للتفجير الإرهابي المزدوج بالقبة

أمن البيضاء تداهم محال لبيع الأسلحة والمخدرات بالمدينة

المنظمة الدولية للهجرة: على المجتمع الدولي إيجاد بدائل آمنة لإنزال المهاجرين في ليبيا

بعد تعليق الوفاق المحادثات العسكرية.. الاتحاد الأوربي يدعو لاحترام الهدنة واستئناف…

المزيد

إحياء الذكرى الخامسة للتفجير الإرهابي المزدوج بالقبة

أمن البيضاء تداهم محال لبيع الأسلحة والمخدرات بالمدينة

المنظمة الدولية للهجرة: على المجتمع الدولي إيجاد بدائل آمنة…