قُرب استكمال الاستعدادات لإطلاق العملية الانتخابية بالمجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية

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قربت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بالحكومة الليبية من الانتهاء من استكمال كامل الاستعدادات لإطلاق العملية الانتخابية.

وأكد وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية، الدكتور عادل الزايدي، على أنه لم يعد هناك أي سبب أو عائق أمام اللجنة المركزية للانتخابات للبدء في العملية الانتخابية.

قال الزايدي في تسجيل مصور على هامش الزيارة التي أجرها اليوم الخميس إلى مقر اللجنة في مدينة البيضاء، “إن ما يفصلنا عن إعلان الموعد الفعلي هو الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء لتحديد الأولوية لاختيار البلديات التي ستجرى بها الانتخابات”.

ووقف الزايدي، خلال الزيارة، على آخر استعدادات اللجنة من النواحي اللوجستية والفنية والإدارية.

ووصلت قبل يومين المواد الانتخابية الخاصة باللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية التابعة للحكومة الليبية، حيث يعتبر وصولها آخر خطوة في مرحلة الإعداد قبل انطلاق العملية الانتخابية.

وسيحدد موعد العملية الانتخابية من قبل مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي بالحكومة الليبية لاختيار أول بلدية ستجرى بها الانتخابات.