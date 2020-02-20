طرابلس تستعد لإقامة بطولة للبراعم والشباب لرفع الأثقال

وستشارك في البطولة حوالي "54" رياضي من الفئتين

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أخبار ليبيا 24 – خاص

يستعد الاتحاد الفرعي لرفع الأثقال في منطقة طرابلس لإقامة بطولة المنطقة لفئتي البراعم والشباب، التي ستقام يومي الجمعة والسبت المقبلين بمدرسة عمر المختار بمنطقة ابوسليم .

وستشارك في البطولة أندية اتحاد الشرطة الرياضي و الظهرة و نجوم قرقارش و زناته و ابوسليم و وسعاية بديري يمثل هذه الأندية عدد 54 رياضي للفئتين .

وكان الاتحاد الفرعي لمنطقة طرابلس لرفع الاثقال قد عقد أمس الأربعاء اجتماع فني بحضور يونس الحمادي مقرر الاتحاد الفرعي ومندوبي الأندية التي أكدت مشاركتها في البطولة .

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