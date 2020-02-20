طائرة الهلال تخسر أول مبارياتها في البطولة العربية

أخبار ليبيا 24 – خاص

فقد فريق الهلال لكرة الطائرة اول لقاء له في البطولة العربية للعبة التي انطلقت في مصر أمس الأربعاء وجاءت خسارة الهلال أمام نظيره فريق شباب الأهلي الإماراتي، بنتيجة ثلاثة اشواط دون رد، وأقيمت المباراة على أرضية صالة المقاولون العرب.

ويتواجد فريق الهلال ضمن المجموعة الثانية من البطولة إلى جانب أندية اجباليا الفلسطيني والأهلي البحريني و العربي القطري.

وتستمر منافسات البطولة حتى السابع والعشرين من فبراير الجاري، على ملعب الصالة المغطاة رقم 4 بمجمع الصالات المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي، وصالة نادي المقاولون العرب بالجبل الأخضر.