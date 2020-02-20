سلامة: طرفا اللجنة العسكرية يعملان على إعداد مسودة لوقف مستدام لإطلاق النار سلامة يؤكد أنموقف الأمم المتحدة يشدد على عدم توسيع رقعة القتال والخروقات في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أعلن رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أن وفدي الطرفين في المحادثات العسكرية الليبية (5+5) التي تنعقد حالياً في جنيف، يعملان الآن على إعداد مسودة لوقف مستدام لإطلاق النار.

وأوضح سلامة في تصريحاته لقناة العربية اليوم الخميس، أن قرار استئناف المحادثات العسكرية “كان ليبياً”، وذلك بعدما كانت حكومة الوفاق قد علّقت مشاركتها فيها الثلاثاء الماضي وعادت عن قرارها اليوم.

وأكد سلامة، إحراز تقدم في مسألة إبعاد المعارك والمظاهر المسلحة عن المناطق الآهلة بالسكان في ليبيا، مشيرا إلى أن المباحثات الليبية المشتركة في جنيف أنجزت اليوم اتفاقاً لتبادل الأسرى، وهو إنجاز تم إدراجه في الاتفاقية التي تم التوصل إليها اليوم، وفق قوله.

وقال سلامة، إن “الأزمة في ليبيا أزمة ثقة بدرجة كبيرة”، منوها إلى أن التقدم الذي أحرز في المباحثات العسكرية الجارية اليوم في جنيف يعبّر عن ثقة الأطراف الليبية في جدية الأمم المتحدة.

وأوضح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، أن موقف الأمم المتحدة يشدد على عدم توسيع رقعة القتال والخروقات في ليبيا لتشمل المرافق العامة، مؤكداً أن البعثة الأممية تتابع الخروقات المتعلقة بتوريد الأسلحة.

واعتبر غسان سلامة، أن الخروقات للهدنة في ليبيا تهدد مسار برلين الذي اعتُمد خلال القمة التي انعقدت الشهر الماضي في العاصمة الألمانية، كما كشف أن آلية فرض عقوبات على من يخرق حظر السلاح إلى ليبيا، والتي تم الاتفاق عليها في مؤتمر برلين، باتت بيد مجلس الأمن.

وأضاف سلامة، أن الأمم المتحدة حصلت على تعهد علني من الدول التي تورد السلاح إلى ليبيا بالتوقف عن هذا الأمر، مبينا أنه “يمكن تدريجيا إنشاء آليات متكاملة لمراقبة الحظر على التسلح”، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى وجود 20 مليون قطعة سلاح في ليبيا.