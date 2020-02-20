باشاغا: نقاتل من أجل العاصمة ومن أجل المحاصرين في بنغازي من “الاحتلال الوحشي”

باشاغا: نقاتل من أجل العاصمة ومن أجل المحاصرين في بنغازي من “الاحتلال الوحشي” باشاغا يقول إن حكومة الوفاق ستقدم السلام والحرية لليبيين

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قال وزير الداخلية المفوض بالحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إن حكومة الوفاق تقاتل من أجل إنقاذ العاصمة طرابلس من الهجوم ورفع المعاناة عن الليبيين المحاصرين في بنغازي تحت “الاحتلال الوحشي” الذي يمارسه القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، حسب رأيه.

وزعم باشاغا، “أن حكومة الوفاق ستقدم السلام والحرية لجميع الليبيين”.

وكتب باشاغا، على تويتر، يقول: “لماذا نقاتل من أجل ليبيا؟ نحن نقاتل من أجل إنقاذ عاصمتنا التي تتعرض للهجوم، ومن أجل رفع المعاناة عن إخواننا الليبيين وأخواتنا الليبيات المحاصرين في بنغازي تحت الاحتلال الوحشي الخارج عن القانون الذي يمارسه حفتر. سوف نقدم السلام والحرية لجميع الليبيين”.

تأتي تصريحات باشاغا في وقت أثبتت فيه حكومة الوفاق في كثير من تصريحات مسؤوليها وعلى رأسهم، فائز السراج، باستجلاب مرتزقة من سوريا عبر تركيا للقتال إلى جانب المجموعات المسلحة الموالية لها.