التربي قريب من التوقيع للسلط الأردني وخاض التربي تجربة مع حرس الحدود المصري الفترة الماضية لم يتب لها النجاح

أخبار ليبيا 24 – خاص

علمت أخبار ليبيا 24 أن المدافع الدولي الليبي أحمد التربي قريب جداً من التوقيع لصفوف السلط الأردني .

وكانت عدد من المواقع المهتمة بالكرة الليبية قد تداولت صور لوصول اللاعب مساء الثلاثاء للعاصمة الأردنية عمان .

وخاض التربي تجربة مع حرس الحدود المصري الفترة الماضية لم يتب لها النجاح بسبب عدد اللاعبين الأجانب ومن ثم انتقل لفريق الشط الليبي إلا أن توقف الدوري الليبي غير وجهة اللاعب خارج ليبيا .

ولعب التربي 28 عام في صفوف الهلال والأهلي طرابلس والاتحاد كما خاض تجربة احترافية مع الداخلية المصري عام 2014 كما مثل المنتخب الليبي في عدد من المنافسات العربية والقارية .