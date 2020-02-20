الإرهابيون يتساقطون تباعًا..هارب من درنة لقي حتفه في طرابلس

أخبار ليبيا24

ارتكب الإرهابيين جرائم عدة خلال سيطرتهم على مدن ومناطق في ليبيا حيث كانوا في تلك الفترة أصحاب الكلمة العليا وهم الدولة بأجهزتها التي حاولوا فرضها على الناس من ديوان حسبة ومحكمة شرعية وقضاة إرهابيون وغيرها من الأجهزة التي تتبع دولتهم المزعومة.



وظن هؤلاء الإرهابيين أنهم سيفلتون وسينجون من العقاب وأنه سوف لن يحاسبهم أحد على ما ارتكبوا من جرائم وأفعال ترفضها الإنسانية والقوانين السماوية والوضعية.

ولم يتوقع الإرهابيون أن الليبيين سوف يهبون ويثورون ضدهم ويواجهونهم وسوف يقتلعونهم وسيطاردون من يبقى منهم لأن لا مكان لهم في ليبيا ولا بقاء لهم فيها، فجرائمهم لايمكن تجاوزها أو السكوت عنها.



والإرهابيين في ليبيا أمرهم منتهي منذ البداية، أعلنها لليبيون بكل الطرق والوسائل المتاحة لهم لذلك تعاونوا جميعاً لتحقيق العدالة، واعتبروا كل عملية قبض علي أي إراهابي أو قتله هي ضربة موجعة لكل الإرهابيين و هي أيضاً تحذير لباقي الارهابيين في ليبيا أن مصيرهم مهما هربوا أو اختفوا لن يكون مختلف عن مصير من قتلوا أو اعتقلوا.

لذلك يبدي الليبيين فرحتهم ولايخفونها عقب كل عملية قتل أو اعتقال لأي إرهابي ارتكب الجرائم المختلفة، وهي فرحة تلقائية شعبية برحيل أحدهم أو اعتقاله لأن بقائهم في ليبيا سيؤدي إلى مزيد من الفوضى التي لا يسعى الليبين إليها.

وفي كل عملية قتل أو اعتقال لأحد الإبرهايين الهاربين أو المختبئين هي رسالة للبقية بأن الليبيين سيجدونك بدون شك ، فالإرهاب في ليبيا على مسار الإنهيار و الهزيمة الحتمية حيث أنهم يفتقدون لأي دعم محلي من قبل المجتع الليبي لأن ليبيا كانت بيئة طاردة منذ البداية.

وبعد انطلاق العمليات العسكرية ضد الإرهابيين في ليبيا منذ عام 2014 انهار الإرهاب وأصبح عناصره مجرد شتات يهيم في الصحاري ويتخبئون في الجبال والأودية لأنهم لم يجدوا مكان يأويهم، وأصبحوا مطاردين في كل بقاع الأرض ويتساقطون تباعًا واحدًا تلو الآخر.



وفي هذ الصدد كشف مصدر مطلع الأربعاء أن المتطرف يوسف نبيل يوسف الحصادي مواليد 1993 ومن سكان منطقة الجبيلة في مدينة درنة قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في معارك طرابلس الأحد الماضي.

وأفاد المصدر أن الحصادي انضم للجماعات الإرهابية إبان سيطرتها على مدينة درنة رغم أنه يملك سجلا من الجرائم من سرقات وتعاطي الخمور والمخدرات وحبوب الهلوسة، وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في درنة وأصيب في محور الحيلة في يونيو 2018.

وأشار إلى أنه قبض عليه من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة درنة خلال العام 2018 وتم تسليمة إلى جهات الاختصاص وأفرج عنه من قبل أحدهم ليختبئ في منزل بحي باب طبرق ويهرب إلى مدينة مصراتة ومنها طرابلس.

واوضح المصدر أن يوسف قتل الأحد 16 فراير 2020 خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محاور طرابلس، وتضاربت الأنباء حول مقتله حيث قيل إنه قتل نتيجة شجار مسلح.

ولفت المصدر إلى أن لدى يوسف شقيق يدعى سالم وهو من مواليد 1995 وأحد عناصر تنظيم الدولة “داعش” بعد أن أعلن البيعة له في مدينة درنة، موضحًا أنه قبض عليه من قبل جهاز مكافحة الإرهاب وتسليمه في مدينة البيضاء قبل أن يهرب هو أيضا باتجاه مصراتة خلال العام 2018

وأكد المصدر أنه عرف عنه أيضًا بتعاطيه المخدرات وحبوب الهلوسة ولديه قضية قتل الشاب قُصي الضراط خلال شجار وقع بينهم، وقبض على الشقيقين في يناير 2019 من قبل قوة الردع الخاصة أثناء تواجدهم في إحدى المزارع وأفرج عنهم بعد فترة سجن.