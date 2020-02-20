أمن البيضاء تداهم محال لبيع الأسلحة والمخدرات بالمدينة

أخبار ليبيا 24 – خبر

في محال ودكاكين، تعرض وتباع كل أنواع الأسلحة، من مسدسات ورشاشات كلاشينكوف وقنابل يدوية وحتى مدافع الآر بي جي والرشاشات الآلية الثقيلة التي بإمكانها إطلاق آلاف الطلقات في الدقيقة الواحدة، وبأسعار تنافسية بين الباعة الذين يعمل بعضهم لحسابهم الخاص .

وداهم أعضاء التحريات بمركز شرطة البيضاء المدينة بعض المحلات التي يمتهن أصحابها بيع أسلحة ومعدات عسكرية وصواعق كهربائية مخصصة لرجال الأمن ومناظير مختلفة وألعاب نارية خطيرة كذلك بيع رتب لقوات الأمن .

ويشار إلى أن أغلب هذه المحال تمارس نشاطها بدون ترخيص، وشملت حملات المداهمة محلات لبيع معدات ورقيه تستخدم في تدخين المخدرات تم ضبط من كانوا في هذه المحال التي تمارس نشاط غير مشروع وجاري التحقيق معهم تمهيدًا لإحالتهم إلى والنيابة العامة .

وكانت الجهات الأمنية قد أصدرت تعليمات صارمة لقوة إعادة الانضباط في الشارع العام بشأن خطة تأمين المدن بالمنطقة الشرقية .

وزارة الداخلية أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي أن وزير الداخلية وجه تعليماته لأعضاء القوة بضبط وحجز أي مركبه آلية بدون لوحات معدنية وإزالة الزجاج المعتم من المركبات.

ووجه الوزير بضرورة تفتيش محلات بيع الكماليات ومصادرة وحجز أجهزة الإنذار والمنبهات والفلاشات الخاصة بالشرطة، مطالباً بقفل المحلات الخاصة ببيع الزي العسكري ومراجعة المديرية ليتم تحديد طريقة البيع وكيفيتها.

وأمر بفقل محلات بيع الأسلحة ومراجعة المديرية ليتم تحديد طريقة البيع وكيفيتها في ما عدا محلات بيع أدوات ومعدات الصيد البحري إلى جانب ترخيص وترقيم الأسلحة.

بوشناف أصدر تعليماته بضبط الأشخاص المطلوبين والمحكوم عليهم وذوي السوابق عن طريق قوائم وكشوفات، و مداهمة أكشاك المروجه للمخدرات وحبوب الهلوسة وضبط مروجيها في أي منطقه كانت.