آمر غرفة عمليات عمر المختار يتابع سير التدريبات بمعهد تدريب الشرطة بدرنة

أخبار ليبيا 24 – خبر

قام آمر غرفة عمليات عمر المختار اللواء سالم مفتاح الرفادي بزيارة تفقدية لمعهد تدريب الشرطة درنة لإطلاع علي سير العملية التدريبية للدفعات الجديدة بالمعهد من المتدربين لصالح مديرية أمن درنة والدعم المركزي والإدارة العامة للبحث الجنائي .

الرفادي التقى خلال الزيارة أمس الثلاثاء مع مدير المعهد عميد حمدي عبد القادر عقيلة ومجموعة من ضباط وضباط صف المعهد .

حيث رفع اللواء الرفادي من معنويات المجندين والقى محاضره من خلال هذه الزيارة لحث الطلبة على الاجتهاد والتميز ليكون من رجالات الشرطة ويساهموا في حفظ الأمن بمدينة درنة التي عانت ويلات الإرهاب .

الجدير بالذكر أن معهد تدريب الشرطة قد توقف عن استقبال أي دفعات طيلة تسع سنوات بسبب سيطرة الجماعات الإرهابية على درنة واستخدم مقر المعهد كسجن مارست فيه الجماعات الإرهابية جرائم تعذيب وقتل ضد معارضيها.