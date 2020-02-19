وصول الدفعة الخامسة لجوازات السفر الجاهزة لمقر جوازات بنغـازي جميع الجوازات حتى نهاية عام 2019 تمت طباعتها وترسل على دفعات

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن معـاون رئيس مصلحـة الجـوازات والجنسـية وشـؤون الأجـانب للمنطقـة الشـرقية عميد حمدي العبيدي استلام 8000 جـواز سفر ووصولها إلى مقر جوازات مدينـة بنغـازي .

جاء ذلك خـلال الاجتماع الذي عقـد اليوم الأربعاء مـع رئيس قسـم التفتيـش والمتـابعة للمصلحـة بالمنطقـة الشـرقية عقيـد وليد الصوصـاع وعقيـد علي البسبـاسي ورئيس قسـم المشـروعات بالمصلحـة للمنطقـة الشـرقية و عقيـد المهـدي بيانكـو .

العبيدي أوضح أنه تـم التنسيـق مـع شـركة بـريد ليبيـا وذلك ضمـن الخطـة الموضـوعة لتـسهيل خـدمة استلام الجـوازات الجـاهزة للمنطقـة الشـرقية وهي الدفعة الخامسة .

الجدير بالذكر أن جميع الجوازات حتى نهاية عام 2019 تمت طباعتها وترسل على دفعات .