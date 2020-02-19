مؤسسة النفط تعلن إخلاء ناقلات الوقود من ميناء طرابلس بعد تعرضه للقصف صنع الله: ندين هذا السلوك ونطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتجنّب تصعيد خطير في الصراع

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إخلاء كل ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس وإلغاء كل عمليات التفريغ، وذلك بعد سقوط قذائف على بعد أمتار من ناقلة محملة بغاز الطهي القابل للانفجار كانت تحت التفريغ بالميناء.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله: إن “الهجوم الذي استهدف ميناء طرابلس اليوم كاد أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية وسيكون له تأثير جسيم على المواطنين في مدينة مكتظة كطرابلس”، وفق ما ذكرت المؤسسة في بيان لها اليوم الثلاثاء.

وأوضح صنع الله، أن طرابلس لا يوجد فيها مرافق جاهزة لتخزين الوقود، مشيرا إلى أن العاصمة تعاني من خروج مستودعات التخزين الرئيسية عن الخدمة بسبب المعارك الدائرة في طريق المطار، على حد قوله.

وأكد صنع الله، أن هذا سيزيد من معاناة المواطنين وستكون نتائجه فورية، وقد يؤدي إلى تعطل المستشفيات والمدارس ومحطات توليد الطاقة والخدمات الحيوية الأخرى، وفق نص البيان.

وأضاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس: “نحن ندين هذا السلوك بشدّة”، مطالبا من المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لتجنّب تصعيد خطير في الصراع والسماح لمؤسسة النفط لإدارة الوقود بيسر.

وقالت المؤسسة في سياق بيانها، إنه في أعقاب الهجوم قد غادرت ناقلة الغاز المسال (غاز الطهي) وناقلة بنزين كانتا في ميناء طرابلس على الفور إلى المياه الآمنة، مشيرة إلى أنها ستقوم بالبحث عن طرق بديلة لتزويد طرابلس والمناطق المحيطة بها بالوقود.

وكانت القيادة العامة قد أكدت أن قواتها المسلحة قد وجّهت اليوم الثلاثاء، ضربةٍ عسكرية استهدفت مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، وذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا لدعم عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيمي داعش والقاعدة.