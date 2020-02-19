صالح يؤكد مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

صالح يؤكد مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي

أخبار ليبيا24

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال جسلة أمس الثلاثاء على ضرورة مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي الذي تعمل عليه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

وشدد صالح على المشاركة وفق الثوابت الوطنية لمجلس النواب والشعب الليبي والتي لا يمكن التنازل عنها للوصول إلى دولة المؤسسات والقانون ولعدم التفريط في المكتسبات السياسية والعسكرية التي تحققت في مشروع وطني ينهي الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأوضح رئيس مجلس النواب خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح جلسة مجلس النواب أن المُشكلة في ليبيا أمنية بالدرجة الأولى، محذرًا من خطورة تواجد الجماعات الإرهابية والمتطرفة والمرتزقة السوريين بالعاصمة طرابلس.

وأكد صالح على عدم إمكانية عمل حكومة الوحدة الوطنية في العاصمة طرابلس في ظل وقوعها تحت المليشيات والمتطرفين والمرتزقة.

وكان المجلس الرئاسى أعلن تعليق مشاركته في محادثات جنيف العسكرية، بعد قصف القوات المسلحة مستودع أسلحة وذخائر في ميناء العاصمة طرابلس البحري.