سلامة: الهدنة في ليبيا هشة جداً ويتم خرقها باستمرار سلامة يؤكد أن وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل دائم أصعب من الهدنة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إن الهدنة في ليبيا هشة جداً ويتم خرقها باستمرار، ولاتزال تحدث هناك حوادث شمالاً ويميناً، مبينا أن الوضع على الأرض يراوح مكانه.

وأشار سلامة في مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء في جنيف، إلى أن وقف إطلاق النار في ليبيا بشكل دائم أصعب من الهدنة، ومؤكدًا الحاجة إلى مزيد من الوقت للتفاوض، لأن الوقف الدائم لإطلاق النار يقوم على تفاصيل فنية، على حد قوله.

وأوضح سلامة، أن قرارات مجلس الأمن لا تدخل حيز التنفيذ فور إصدارها، مشيرا إلى أن الأزمة الليبية سوف تستغرق وقتا طويلا لحلها، ولن تحل بين ليلة وضحاها.

وأضاف سلامة، أن هدنة وقف إطلاق النار في طرابلس شهدت 150 خرقا منذ 12 يناير الماضي، موضحا أن هناك نوعين من الصعوبات على البعثة الأممية مواجهتهما، أولهما: خروقات الهدنة التي أعلن الطرفان القبول بها في يناير الماضي. عددنا أكثر من 150 خرقا منذ 12 يناير”، داعيا الأطراف الليبية إلى احترام الهدنة والأطراف الدولية للضغط من أجل تطبيقها.

وتابع: “أما النقطة الثانية، فتتعلق بالميدان نفسه، إذ إن السؤال هو من يراقب الهدنة، ومن يراقب إطلاق النار. وماذا يكون مصير المقاتلين غير النظاميين.. والأسلحة الثقيلة… مسائل متشعبة تشكل تنظيما لحالة الانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم وإعادة مواقع الحرب إلى حالة مدنية”.

ولكن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عاد وأوضح، أن المنطق يقول عندما يتخذ مجلس الأمن الدولي أي قرار الهدف منه تنفيذه، ولكن لم ينفذ الكثير من القرارات، غير أني آمل بأن يريد الكثير من الليبيين إنهاء هذه الأزمة، وفق قوله.

وشدد غسان سلامة، على أن هناك توافقا دوليا لإنهاء الأزمة، لكن الأطراف الليبية لا تريد الجلوس معا، ونحن لا نريد لقاءات تركز على التقاط الصور وإنما نريد اتفاقا حقيقيا.

ولفت سلامة، إلى أن المفاوضات التي تجري فيما يخص المسارات الثلاثة: (عسكرية وسياسية واقتصادية) تقتصر على الأطراف الليبية فقط، من دون أي وجود لدولة أخرى، مضيفا: “هذا لا يعني أن الدولة المعنية تتابع المفاوضات عن كثب”.