داعية لوقف التصعيد..البعثة الأممية تندد بقصف ميناء طرابلس

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نددت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم الأربعاء بالقصف الذي طال ميناء طرابلس يوم أمس الثلاثاء من قبل الجيش الوطني الليبي.

وأشارت البعثة في بيان لها عبر موقعها الرسمي إلى أن القصف أسفر عن وقوع عدد من الضحايا وكاد أن ينجم عنه كارثة حقيقية فيما لو أصيبت الباخرة لنقل الغاز المسال.

وأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن أملها باستئناف الحوار لإنهاء الأزمة، داعية لوقف التصعيد والأعمال الاستفزازية وخاصة توسيع رقعة القتال.

وكانت القوات المسلحة قد وجّهت ضربةٍ عسكرية استهدفت مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، وذلك بهدف إضعاف الإمكانيات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا عن طريق تركيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق ضد القوات المسلحة.