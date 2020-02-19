تسييري طبرق: سنحل جزء كبير من مشكلة نقص المياه بالمدينة

أخبارليبيا24- خاص

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية لـ”أخبار ليبيا 24″ سنحل جزء كبير من نقص المياه في المدينة.

وأضاف بوالخطابية :”سنتغلب على عدد من المشاكل داخل محطة التحلية لزيادة إنتاجها ليصل لأكثر من 60%، حيث أن محطة تحلية المياه المصدر الوحيد للمياه بالمدينة تعاني من عدة مشاكل أثرت على إنتاجها”.

وأشار رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، إلى أنه لم تجر أي صيانة للمحطة منذ إنشائها في عام 2000، مؤكدًا أنهم قاموا بتوفير لحام أجنبي متخصص وسيتم صرف مرتباته عن طريق البلدية.

وأوضح بوالخطابية أن المحطة تحتاج لعمليات لحام دقيقة في مبخراتها وغلاياتها لزيادة إنتاجها لتساهم في حل مشكلة نقص المياه التي تعاني منها طبرق.

وذكر رئيس المجلس التسييري أنه تمكنوا من تشغيل محطة كروم الخيل بعد توقفها لأكثر من 4 سنوات والتي ستساهم في توفير جزء من المياه التي تعاني منها مدينة طبرق.