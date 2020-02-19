بنسبة 50 % .. الاتصالات الليبية تخفيض أسعار خدمات الانترنت تفعيل هذا القرار من تاريخ الأول من شهر مارس لسنة 2020

أخبار ليبيا 24 – خاص

أصدر رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلومات سامي محمد الفنظازي قرارًا بتخفيض أسعار خدمات الانترنت .

وجاء في المادة الأولى من القرار رقم 23 لسنة 2020 تخفيض أسعار خدمة الانترنت بنسبة 50 % .

وكلف القرار في مادته الثانية الإدارة العامة لشؤون التنظيم بالهيئة وضع القرار موضع التنفيذ .

وشددت المادة من القرار على ضرورة العمل بهذا القرار من تاريخ الأول من شهر مارس لسنة 2020 .