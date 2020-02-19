بخصوص تحويل نصف مليار دولار للمصارف اللبنانية .. الأغا : هل هي مجاملة لشخصية لبنانية أم عواطف متبادلة مع حزب الله؟ الأغا : نأمل من إدارة المصرف الليبي الخارجي الموقرة تأكيد أو نفي هذه المعلومة

اخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا،إن الأقاويل كثُرت حول قصة الوديعة التي وضعها المصرف الليبي الخارجي في أحد المصارف في دولة لبنان، مشيرًا إلى أنها تجاوزت النصف مليار دولار.

وتساءل الأغا، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”: هل هي دعم للاقتصاد اللبناني أم مجاملة لشخصية لبنانية أو عواطف متبادلة مع حزب الله؟”، مضيفًا: “نأمل من إدارة المصرف الليبي الخارجي الموقرة تأكيد أو نفي هذه المعلومة”.