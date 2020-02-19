الوطنية للنفط: تراجع إنتاج النفط إلى 123 ألف برميل بخسائر تجاوزت المليار دولار

أخبار ليبيا24ـ اقتصاد

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط تراجع إنتاج النفط إلى123,537 برميل في اليوم بحلول يوم الثلاثاء 18 فبراير نتيجة للإقفالات التي طالت الموانئ وخطوط الأنابيب.

وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه بهذا التراجع تجاوزت الخسائر مبلغ مليار دولار أمريكي لتصل إلى 1,736,396,208 دولار أمريكي.

وجددت المؤسسة الوطنية للنفط دعواتها إلى ‘نهاء الإقفالات غير المسؤولة والمخالفة للقانون لمنشآتها، والسماح لها باستئناف عمليات الإنتاج فوراً من أجل ليبيا وشعبها.

وأشارت إلى أنه لا تزال مرافق طرابلس الحيوية وبعض المناطق المحيطة بها والمناطق الجنوبية تعاني من نقص في الإمدادات بسبب تردي الأوضاع الأمنية.

وأكدت المؤسسة أنه تمّ إخلاء ناقلات الوقود بشكل عاجل من ميناء طرابلس أمس الثلاثاء وذلك بعد سقوط قذائف على بعد أمتار من ناقلة محملة بغاز البترول المسال كانت تحت التفريغ بالميناء.

ولفتت إلى استمرارها في توفير المحروقات في المناطق الشرقية والوسطى بكميات كافية لسد احتياجات النقل ومتطلبات المواطنين، موضحة أن ناقلة محملة بالبنزين تفرغ حمولتها بميناء بنغازي،و من المتوقع وصول ناقلة محملة بالديزل إلى الميناءاليوم الأربعاء ويتم تزويد مدينة طبرق وبقية المناطق الشرقية مباشرة من مدينة بنغازي.