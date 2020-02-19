الشاطر للسراج: ستجني على الوطن وعلى نفسك وبراميل حفتر المتفجرة ستطال مدننا الشاطر للسراج: أنت من أوصلنا لهذا الوضع وقد حذرناك طيلة ثلاثة أعوام الماضية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

هاجم عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، الذي يحمل أربعة مناصب، مطالبًا إياه باستدعاء النخب والاستعانة بهم وإلا سيجنى على الوطن وعلى نفسه، بحسب تعبيره.

الشاطر قال ، في تغريدة له، اليوم الأربعاء “نحن في وضع صعب ومدننا ستطالها براميل حفتر المتفجرة”، مضيفا “أنت من أوصلنا لهذا الوضع، وقد حذرناك طيلة ثلاثة أعوام الماضية، لم تتجاوب وتمسكت بالشرعية الدولية التي تتخلى عنك”.

وكانت القيادة العامة لقوات الجيش، أعلنت أمس الثلاثاء، استهداف مستودع أسلحة بميناء طرابلس؛ من خلال توجيه ضربة عسكرية على مستودع أسلحة وذخيرة داخل ميناء طرابلس، بهدف إضعاف الإمكانات القتالية للمرتزقة الذين وصلوا من سوريا ليساعدوا عناصر الجماعات المسلحة المتحالفة مع مقاتلي تنظيمي داعش والقاعدة.

وحول تفاصيل القصف، أوضح مصدر مُطلع من داخل ميناء طرابلس البحري، أمس الثلاثاء، أن سفينة الشحن القادمة من تركيا والتي دخلت ميناء طرابلس صباح اليوم غادرته فور استهداف الميناء، وأكد أن استهداف السفينة التي تحمل اسم “آيلا” وترفع علم جزر الكوك –إحدى جزر المحيط الهادئ- وكانت قادمة من ميناء إسطنبول، جاء عبر قذائف مدفعية وليس ضربات جوي.